Açores. Bombeiros reclamam melhores condições de trabalho em protesto inédito

Cerca de 200 bombeiros de todas as corporações dos Açores, com exceção da do Corvo, são esperados, este sábado, na manifestação que se realiza em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, para reivindicarem melhores condições de trabalho.

O protesto, que acontece pela primeira vez na região, é organizado pela Associação Nacional de Bombeiros Profissionais e pelo Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais.

De acordo com a organização, a manifestação pretende "alertar o futuro governante" e os deputados eleitos dos Açores, nas eleições regionais antecipadas de 04 de fevereiro, para que "tenham como prioridade a aprovação de medidas que melhorem as condições laborais dos bombeiros".

"Em causa está a falta do pagamento do subsídio de risco aos bombeiros da região, uma proposta votada e aprovada por unanimidade por todos os partidos, em janeiro de 2021, na Assembleia Legislativa dos Açores, a publicação do Estatuto Profissional dos Bombeiros dos Açores, entre outras reivindicações", acrescenta.