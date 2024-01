Acidente na ponte de 25 de abril provocou sete feridos ligeiros

Um acidente ocorrido a meio do tabuleiro da ponte 25 de abril, na tarde deste sábado, provocou sete feridos ligeiros. As vítimas, todas do sexo feminino e de nacionalidade britânica, foram transportados para o hospital Garcia de Horta, em Almada, indicou à Renascença fonte do regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.

O choque em cadeia envolveu quatro viaturas, que ocuparam as vias central e da esquerda. O trânsito ficou condicionado durante algumas horas no sentido norte sul.

As filas chegaram a estender-se até Sete Rios, mas pelas 16h restava apenas alguma resistência no acesso à ponte 25 de abril desde Lisboa.

[Notícia atualizada às 16h02 com correção do número de feridos]