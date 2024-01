​TGV. Bilhete Porto-Lisboa deverá custar 25 euros

O responsável da IP falava aos jornalistas, no Porto, à margem da apresentação do Plano de Urbanização de Campanhã (PUC).

"Da avaliação que fizemos, os comboios vão ser maiores, vão transportar mais passageiros, vão ser mais rápidos, vão fazer mais viagens, e a expectativa é que um bilhete possa custar na ordem dos 25 euros na ligação Porto-Lisboa, o que compara com os atuais cerca de 40 euros no Alfa Pendular", disse Carlos Fernandes.

O preço do bilhete da viagem entre Lisboa e Porto no comboio de alta velocidade deverá custar 25 euros, revelou esta sexta-feira o vice-presidente da Infraestruturas de Portugal (IP).

Além do preço do bilhete de TGV entre Lisboa e Porto, Carlos Fernandes destacou a "redução de tempo de cerca de três horas para uma hora e quinze".

A primeira fase (Porto - Soure) deverá estar pronta em 2030, com possibilidade de ligação à Linha do Norte e encurtando de imediato o tempo de viagem, estando previsto que a segunda fase (Soure - Carregado) se complete em 2032, com ligação a Lisboa posteriormente, mas assegurada via quadruplicação da Linha do Norte.



Prevê-se a realização de 60 serviços por dia e por sentido, dos quais 17 serão diretos, nove com paragens nas cidades intermédias (Leiria, Coimbra, Aveiro e Gaia), e 34 serviços mistos (com ligação à rede convencional).