Salários de médicos sem aumento regularizados até fevereiro

O Ministério da Saúde assegurou esta sexta-feira que "eventuais situações" de salários pagos sem o devido aumento aos médicos serão regularizadas até fevereiro, com efeitos a janeiro deste ano.

O secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Jorge Roque da Cunha, e a presidente da Fnam, Joana Bordalo e Sá, alertaram que há médicos que receberam o salário sem o aumento de 15% acordado com o Ministério da Saúde.

Questionado pela agência Lusa sobre esta situação, o ministério afirmou que "as atualizações salariais previstas para janeiro de 2024 começaram hoje a ser pagas" e que "eventuais situações em que ainda não tenha sido possível processar os novos valores de 2024 serão regularizadas até fevereiro, com efeitos a janeiro deste ano".

Mas sublinha que a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) e os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) estão "a trabalhar ativamente com as Unidades Locais de Saúde para garantir que todos os trabalhadores recebem as novas remunerações".

O Ministério da Saúde refere que o sistema de informação RHV (Recursos Humanos e Vencimentos), utilizado no processamento de remunerações e gestão de recursos humanos em todas as instituições do Serviço Nacional de Saúde (SNS), tem estado a ser parametrizado para garantir a aplicação das novas tabelas remuneratórias, determinada no Decreto-Lei n.º 137/2023, de 29 de dezembro.