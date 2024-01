Guarda e Castelo Branco sob aviso amarelo devido à previsão de neve

De acordo com o IPMA, a neve pode cair nos pontos mais altos da serra da Estrela, descendo gradualmente a cota para 1200/1400 metros de altitude, com acumulação da ordem de 5 cm acima de 1400/1600 metros.

Já os distritos de Lisboa, Évora, Faro, Setúbal, Santarém, Leiria, Beja e Portalegre encontram-se sob aviso amarelo até às 9h00, devido à previsão de precipitação por vezes forte.

Em comunicado, o IPMA explica que Portugal está a ser afetado pela depressão Juan e assinala que à depressão, que se desloca “gradualmente para leste”, está associada “uma massa de ar tropical instável e com elevado conteúdo de vapor de água, que já está a afetar as regiões do Centro e Sul de Portugal continental, com precipitação por vezes forte”, acrescenta.

Além da precipitação, as previsões indicam que existe a possibilidade de ocorrerem “trovoadas e rajadas convectivas” até ao final da manhã de sexta-feira.

As previsões apontam ainda para pequena descida da temperatura máxima e descida da temperatura mínima, que será registada no final do dia.