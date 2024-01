Grupo de acionistas da Global Media marca assembleia para "apresentar solução"

Os acionistas do Global Media Group Marco Galinha, Kevin Ho, José Pedro Soeiro e Mendes Ferreira vão marcar uma assembleia geral para "apresentar uma solução" para o GMG, anunciaram esta sexta-feira em comunicado, reiterando o "incumprimento" da atual gestão.

"Os acionistas do Global Media Group S.A.(GMG), Marco Galinha, Kevin Ho, José Pedro Soeiro e Mendes Ferreira, vêm reafirmar o incumprimento do World Opportunity Fund, Ltd, representado pelo Sr. José Paulo Fafe, quanto a obrigações basilares dos contratos", refere o comunicado hoje emitido, apontando à falta de pagamento dos salários dos trabalhadores do grupo de media que detém títulos como o JN, DN, O Jogo e a TSF.

Considerando ser da "responsabilidade exclusiva" do World Opportunity Fund (WOF) e da gestão executiva por este indicada, liderada por José Paulo Fafe, a "insustentável situação" que os trabalhadores do GMG e que o próprio grupo atravessa atualmente, aquele grupo de acionistas e administradores afirma o seu veemente "repúdio" e considera "inaceitáveis" as "tentativas de pressão exercidas junto da Entidade Reguladora da Comunicação [ERC], tornadas públicas" esta quinta-feira.