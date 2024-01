Funcionários judiciais protestam junto ao Campus de Justiça

Funcionários judiciais realizam, esta sexta-feira, uma concentração no Campus de Justiça, Lisboa, por melhores condições de trabalho e de carreira que coincide com uma greve ao período da manhã.

Em declarações à Lusa, António Marçal, presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais (SFJ), que convocou o protesto, disse que estão em curso greves entre as 09h00 e as 12h30 de segunda, terça e quintas-feiras com serviços mínimos e greves às manhãs de quartas e sexta-feiras sem serviços mínimos.

Estas greves em vigor ao período da manhã decorrem ao mesmo tempo de uma greve por tempo indeterminado às horas extraordinárias, que abrange a hora de almoço e das 17h00 até às 09h00 do dia seguinte.

Todas estas greves afetam o normal funcionamento dos tribunais e, segundo António Marçal, levam ao cancelamento de julgamentos e diligências.