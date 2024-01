Empresários do Norte já estão a negociar com dono da Global Media

Já começaram as negociações para a compra de vários títulos do grupo Global Media. Em declarações à Renascença, Diogo Freitas esclareceu esta sexta-feira que já foi realizada uma primeira reunião com os atuais acionistas.

“Já reunimos com os acionistas e estamos em negociação com eles”, afirmou o empresário da Officetotal Food Brands.

Apesar de não querer adiantar detalhes sobre a negociação, Diogo Freitas sublinhou que o grupo de empresários se disponibiliza para “pagar imediatamente todos os salários em atraso”, caso a proposta de compra seja aceite.

Este grupo de empresários, representado por Diogo Freitas, demonstrou interesse por várias marcas do Global Media Group na semana passada.