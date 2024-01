"Não existe uma cultura de acolhimento familiar cimentada em Portugal", alerta a Unicef

A Unicef diz ser urgente acabar com o “preconceito” e com o “desconhecimento” em torno do papel das famílias de acolhimento.

A posição é expressa à Renascença por José Proença, especialista em proteção infantil da delegação portuguesa do Fundo das Nações Unidas para a Infância que, esta quinta-feira, coloca Portugal como o país com mais crianças institucionalizadas entre 42 países da Europa e da Ásia Central.

“Por um lado, não existe uma cultura de acolhimento familiar cimentada em Portugal, ao contrário do que acontece noutros países”, constata o porta-voz da Unicef Portugal, que atribui o fenómeno ao “preconceito ou a algum desconhecimento sobre a situação do acolhimento em Portugal, do que é que motiva esta retirada às famílias, de qual é o papel de uma família de acolhimento”.