Montelegre. “Rainha do fumeiro” abre portas com 50 toneladas de enchidos e produtores mais novos

A capital do Barroso acolhe, a partir desta quinta-feira e até domingo, a 33ª Feira do Fumeiro de Montalegre. O certame, apelidado de “rainha do fumeiro” conta, este ano, com cinco expositores com idades inferiores a 30 anos.

“Vão participar pela primeira vez na feira”, conta a presidente da autarquia, Fátima Fernandes, sublinhando que “é um bom indicador para perceber que os nossos jovens já perceberam que podem ficar aqui na nossa terra, que podem aprender com os avós e com os pais e que têm aqui uma fonte de receita muito interessante e que pode ocupar todo o ano”.

Segundo a autarca, a produtora mais nova a participar na feira tem 23 anos.