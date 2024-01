Marcelo pede "transparência" sobre "quem lidera e dirige o quê na comunicação social"

No entanto, "mais importante do que mudar essas leis, é saber o que se quer para esse conteúdo", explica Marcelo que recorda os tempos da Constituinte, onde "se corria ao risco de se ver nascer, senão a censura, a concentração de poderes económicos e financeiros com os decorrentes efeitos políticos e cívicos".

"Com clareza, ou seja, com transparência, e com critérios gerais e abstratos. Sempre que possível olhando do lado de espectadores, ouvintes e leitores", expressa.

O Presidente da República exorta, igualmente, que "haja transparência em saber quem lidera e dirige o quê na comunicação social: Com que projetos editoriais, com que modelos e com que perfis e viabilidade para dar vida ao setor". E quer que "proprietários estejam em constante convergência, interação e perspetivas estratégicas, formando uma plataforma de decisão e diálogo com os jornalistas".

No seu discurso, o chefe de Estado português aproveitou para realçar os 50 anos do 25 de Abril, como ponto de reflexão sobre o que mudou no Jornalismo e na comunicação.

"50 anos de revoluções científicas e tecnológicas na comunicação, revoluções económicas e financeiras nos meios e nos públicos, revoluções sociais no Portugal que éramos, revoluções temporais e espaciais no ritmo e horizonte das nossas vidas pessoais e comunitárias. E agora, onde para e como para a comunicação social? Um entidade pública e várias privadas de televisão. Com o salto do digital, na viragem do século e as crises da Troika, da pandemia, das guerras e o restante conjuntural e estrutural: a publicidade a apertar, as receitas a minguarem e as despesas a pressionarem", descreve.

"O crepúsculo despontou com os problemas que aí temos. Um é a Economia. A partir de 2008, as crises importadas, somadas a questões internas, travaram a Economia. Apesar do crescimento doutros setores, a consolidação do setor bancário levou tempo e limitou a intervenção do tecido económico nos media e, desde logo, na publicidade. A nossa resposta ao desafio digital foi tardia e frágil. Isto aconteceu num sistema participativo em geral. Houve exceções, uma ou outra notáveis, mas caríssimas no investimento exigido e a regra geral foi o definhamento de meios clássicos sem o florescer de novos meios", acrescenta.