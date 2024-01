Jornalistas do JN e do Jogo vão ativar suspensão dos contratos de trabalho

As redações do Jornal de Notícias (JN) e do diário desportivo O Jogo decidiram, esta quinta-feira, ativar a suspensão dos contratos de trabalho por falta de pagamento dos salários.

A decisão, anunciada em comunicado, saiu de plenários de trabalhadores do grupo Global Media, realizados no Porto.

O plenário do JN critica o anúncio desta quinta-feira do presidente da comissão executiva da Global Media. De acordo com José Paulo Fafe, o fundo que controla o grupo de comunicação social não vai pagar os salários em atraso até que seja conhecida a decisão da Entidade Reguladora da Comunicação Social (ERC) e retirada uma ação de arresto interposta pelo empresário Marco Galinha

Os trabalhadores do JN repudiam "mais um ato de terrorismo da comissão executiva".