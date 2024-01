O número foi revelado na auditoria à testagem e rastreio de contactos no âmbito da resposta à pandemia Covid-19 por parte do Ministério da Saúde, entre março de 2020 e abril de 2022. O relatório revela que osapresentada pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge”, o que “se traduziu em”.

A auditoria dá conta de que a maioria dos testes (cerca de 74%) foi realizada por laboratórios do setor privado. E os sistemas de informação do Ministério da Saúde apresentaram limitações e insuficiências no suporte à vigilância da doença.

O Tribunal de Contas recomenda ao Ministério da Saúde que assegure a resiliência do sistema, que prepare a capacidade de resposta para que em futuras emergências de saúde pública consiga minimizar os impactos negativos.