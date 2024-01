Diário de Notícias perdeu “toda a memória digital”

Todo o arquivo do site do Diário de Notícias (DN) anterior a 1 de janeiro de 2024 está indisponível.

João Pedro Henriques, do conselho de redação do jornal, fala em perda da memória digital e diz que a empresa refere que o problema está a ser resolvido.

“A questão do site é mais um episódio do triste e trágico folhetim que tem sido a história da Global Media nos últimos meses. A partir de 1 de janeiro deste ano, o Diário de Notícias passou a ter um novo site, só que tudo o que estava no anterior site não migrou para o novo site. Isso quer dizer que perdemos a memória digital toda”, lamenta o jornalista do DN.

“Acreditamos que o problema está a ser resolvido, garantem-nos que está a ser resolvido e que será resolvido. Quero perceber se será resolvido totalmente ou só parcialmente”, sublinha.

João Pedro Henriques afirma que esta é mais uma ação que põe em causa a rentabilidade do site e causa dano aos próprios jornalistas.