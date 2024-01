Circulação na Linha do Norte retomada após choque entre comboio e carro

Já foi retomada a circulação ferroviária na Linha do Norte, na zona do Cartaxo, depois do corte total durante mais de uma hora. O corte da via ficou a dever-se ao abalroamento de uma viatura ligeira em Vila Chã de Ourique, numa passagem de nível.

Ao que a Renascença apurou junto de fonte da Infraestruturas de Portugal não há vítimas a registar. A mesma fonte explica que ao ser abalroado, o veículo ligeiro foi projetado para a outra linha.

Fonte da CP indica que está a decorrer o processo de remoção dessa viatura.

O comboio envolvido no embate já seguiu viagem.