Chuva forte e agitação marítima colocam doze distritos sob aviso amarelo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sob aviso amarelo os distritos Braga, Porto e Viana do Castelo, devido à previsão de agitação marítima. O aviso vai vigorar até às 9h00, por se preverem ondas de 4 a 5 metros.

Também sob aviso amarelo, mas devido à previsão de precipitação por vezes forte, que em alguns casos pode ser acompanhada de trovoada, vão estar os distritos de Beja, Évora e Faro, entre as 21h00 e as 6h00; Castelo Branco, Portalegre e Santarém entre as 18h00 e as 3h00 e Lisboa, Leiria e Setúbal entre as 15h00 e as 00h00.

Segundo o IPMA, esta quinta-feira o vai apresentar-se céu geralmente muito nublado com períodos de chuva ou aguaceiros, sendo por vezes fortes a partir do final da tarde na região Centro.

As previsões apontam ainda para a possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela até ao final da manhã, vento fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante sul, rodando para o quadrante norte a partir da tarde, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas e na faixa costeira até ao início da manhã e no final do dia e pequena descida de temperatura.