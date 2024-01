​Bombeiros suspende até à Páscoa cobrança de macas retidas

A Liga Portuguesa dos Bombeiros (LPB) anunciou esta quinta-feira que vai voltar a suspender, pelo menos até à Páscoa, a cobrança pelas macas retidas nas urgências dos hospitais.



O presidente da LPB, António Nunes, falava após uma reunião, no Porto, com a Direção Executiva do SNS e com o INEM.

“A Direção Executiva do SNS solicitou - e nós concordámos - que não avançássemos com a questão do pagamento dos tempos de espera, porque a Direção Executiva tem um conjunto de medidas que está a implementar e que espera que a muito curto prazo deem efeito e que aqueles tempos de espera venham a desaparecer”, declarou António Nunes.

A decisão vai ser reavaliada dentro de um mês, numa nova reunião entre a Liga dos Bombeiros e a Direção Executiva do SNS.