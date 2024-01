Associação apoiou 718 homens vítimas de violência sexual em sete anos de atividade

Foi o que aconteceu a João (nome fictício), 37 anos, que conta como, durante várias consultas de osteopatia , se viu obrigado a ficar nu em todas as sessões e era alvo de toques inapropriados por parte do osteopata.

"Foi exatamente isso que me aconteceu. A meio da aula, num exercício de alongamentos, o professor veio corrigir a minha postura. O problema foi que ele começou a tocar-me mais do que era esperado e a posicionar-se atrás de mim. Achei estranho pois não era necessário ele estar cada vez mais colado ao meu corpo. Aos poucos fui tentando afastar a minha cara da dele, mas isso só fez com que ele forçasse a sua pélvis contra as minhas nádegas. Não sabia o que mais podia fazer", contou, acrescentando que "as outras pessoas na aula não disseram nada".

Refere ainda que decidiu contactar a Quebrar o Silêncio para pedir ajuda e depois de ter tentado denunciar a situação junto do ginásio, que diz que "não demonstrou abertura" para o escutar "nem qualquer tipo de empatia".

Agressor abusa do estatuto e do poder

Ângelo Fernandes explicou que nestes, como em casos semelhantes, o abusador faz-se valer do seu estatuto e do seu poder para abusar, partilhando de um sentimento de impunidade e de segurança bastante alto, chamando a atenção para a necessidade de "cada vez mais trabalhar a empatia".