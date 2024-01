Universidade Católica “repudia qualquer tentativa de limitação do direito à informação e a intimidação de jornalistas”

A UCP reage deste modo ao incidente ocorrido na terça-feira, durante uma iniciativa com a participação de André Ventura, na qual um jornalista do Expresso terá sido alvo de agressão .

A UCP esclarece ainda que “o ciclo de Conversas Parlamentares é organizado por estudantes com o objetivo de esclarecer as propostas para o país sob a forma de um debate livre e não uma organização dos partidos” e “reafirma a importância do debate esclarecido para o reforço da democracia, da qual faz parte intrínseca a defesa de uma imprensa livre, independente e bem formada”.

O incidente com o jornalista do Expresso ocorreu esta terça-feira durante o ciclo de Conversas Parlamentares, em que o convidado foi André Ventura, líder do Chega. À Lusa, o diretor do Expresso, João Vieira Pereira, disse que o jornal está a ponderar apresentar queixas à PSP e à Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC).