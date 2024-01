Transparência Internacional preocupada com combate à corrupção em Portugal

A organização Transparência Internacional Portugal (TI Portugal) declarou nesta quarta-feira ver "com enorme preocupação" os resultados revelados nos mais recentes relatórios do Grupo de Estados contra a Corrupção do Conselho da Europa (GRECO) sobre o combate ao crime no país. O GRECO concluiu que Portugal fez progressos limitados na prevenção da corrupção em relação a deputados, juízes e procuradores, precisando que cumpriu de forma satisfatória apenas três das 15 recomendações que foram feitas em 2015, enquanto as restantes 12 foram "parcialmente concretizadas".



No segundo relatório da quarta ronda de verificação do cumprimento dos aconselhamentos, divulgado na segunda-feira, o GRECO considera assim que o nível de cumprimento das recomendações permanece "globalmente insatisfatório" e solicita às autoridades portuguesas que apresentem, até final do ano, relatórios sobre os progressos realizados na concretização das recomendações pendentes. "A falta do cumprimento total, por parte do nosso país, das recomendações do GRECO já não é uma surpresa, pois nos últimos anos temos sempre tido um nível de cumprimento globalmente insatisfatório", disse Margarida Mano, Presidente da TI Portugal, citada num comunicado da organização não-governamental. "Não basta criar leis, é preciso aplicá-las", diz Organização Adiantou considerar que "esta é uma situação muito preocupante, sendo que, e apesar das reformas dos últimos anos, como o Pacote de Transparência de 2019 e a Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-2024, as alterações não lidam com os problemas de fundo, como a prevenção e gestão de conflitos de interesse".