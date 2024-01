Trabalhador morre atingido por grua em Amares

Um trabalhador, de 41 anos, morreu esta quarta-feira durante a operação de montagem de uma grua no concelho de Amares, distrito de Braga, indicou o Comando Sub-Regional do Cávado da Proteção Civil.

Fonte deste comando disse à agência Lusa que o acidente de trabalho ocorreu pelas 09h10, no Parque Industrial de Rendufe, no momento em que se procedia à montagem de uma grua.

No local estiveram elementos da Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT), que vão apurar as circunstâncias do acidente mortal.

Além da ACT, estiveram no local os Bombeiros Voluntários de Amares, uma equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR.