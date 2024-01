Tempestade Irene provoca quase 300 ocorrências

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou, até às 7h00 desta quarta-feira, um total de 293 ocorrências devido ao mau tempo provocado pela tempestade Irene.

"A região mais afetada a de Lisboa e Vale do Tejo, com um total de 111 ocorrências, maioritariamente na Península de Setúbal, com 61 ocorrências", foi a mais afetada, como indicou à Renascença o comandante Pedro Araújo, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Seguiu-se o Norte, "com 96 ocorrências - e aqui é a Área Metropolitana do Porto a mais afetada, com 46 ocorrências associadas".

"A região Centro teve 55 ocorrências, 22 das quais em Coimbra."

Na quinta-feira, haverá um novo agravamento das condições meteorológicas, embora não seja previsível que "tenham um maior impacto que aquelas que ocorreram no dia de ontem e durante a noite de hoje".

A ANEPC vai manter o estado de alerta até às 23h59 de dia 17.