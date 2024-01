Seca. Algarve vai ter cortes no consumo de água até 25%

O ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, anunciou esta quarta-feira medidas para a seca no Algarve que passam pela redução do consumo de água na região, nomeadamente nos setores doméstico, agrícola e turístico.

O governante falava em Faro, no final da reunião da Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca.

No setor urbano, que engloba o turismo e o consumo doméstico, a redução será de cerca de 15%, face ao ano passado, e de 8% face à média do consumo dos últimos dez anos.



Na agricultura haverá uma redução do consumo de água de 25% em relação a 2023.

"Foi estabelecido no conjunto da redução da água que estamos a estabelecer entre as albufeiras, mais aquilo que é indicativo para a redução da captação de água dos furos do setor agrícola, no conjunto, uma proposta de redução de 25% do consumo de água face ao consumo de água que tiveram o ano passado. Sobre os 135 hectómetros cúbicos é feito um exercício de redução de 25% do consumo de água do setor agrícola", disse o ministro do Ambiente.



De acordo com Duarte Cordeiro, "se nada fosse decidido, chegaríamos ao final do ano sem água para o abastecimento público”.

Foi criado um grupo de trabalho, que terá cinco grupos técnicos para acompanhar as medidas de combate à seca no Algarve.

Os cortes no consumo de água anunciados esta quarta-feira ficam aquém dos propostos pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), que defendia uma redução de 70% na agricultura.