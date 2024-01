Proteção Civil regista 218 ocorrências devido ao mau tempo

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou 218 ocorrências relacionadas com o mau tempo, das 14h00 até às 23h00 desta terça-feira.

Em declarações à Renascença, o comandante Pedro Araújo da ANEPC adianta que as ocorrências se verificaram “maioritariamente na região de Lisboa e Vale do Tejo, seguida da região norte e centro".

As ocorrências estão associadas à queda de árvores (75), estruturas (57) e também inundações (41) e limpezas de vias (41).

Pelas 23h30, a ocorrência que mais preocupava a Proteção Civil localizava-se na A5, no sentido Cascais-Lisboa, na zona do concelho de Oeiras, devido à queda de painéis para a via, o que obrigou a condicionar o trânsito.

“Os painéis caíram de um edifício e atingiram um veículo. Não há registo de feridos”, afirma o Comandante Pedro Araújo.

A ANEPC vai manter o estado de alerta até às 23h59 de dia 17.