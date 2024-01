Ordem dos Médicos preocupada com "grande pressão" na maternidade do Barreiro

O presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos manifestou-se hoje preocupado com a "grande pressão" no serviço de ginecologia e obstetrícia no hospital do Barreiro/Montijo, alertando para o risco de este perder recursos humanos.

Paulo Simões falava à agência Lusa depois de uma visita ao serviço, onde, afirma, a constituição da equipa tem recursos abaixo dos mínimos recomendados pela Ordem dos Médicos.

"Fomos tentar perceber a realidade. O serviço, que devia ter cerca de 20 elementos, tem atualmente sete elementos e dois deles, mais jovens, não sei ser irão ficar durante muito tempo com a pressão das urgências que estão a sentir. Há um esticar da corda", disse.

Segundo Paulo Simões, o grande problema não é só a questão da afluência, mas sim de casos de doentes/grávidas que chegam da Ásia e de África, que nunca foram seguidas e que surgem com situações de descompensação que podem tornar complicada a abordagem do parto.

"Queixam-se dessa pressão, mas também o facto de nas semanas em que estão abertos (porque fecham alternadamente com Setúbal), terem de assegurar a sua área e a de Setúbal. Na prática, são duas áreas a cobrir com uma equipa insuficiente para a resposta adequada", explicou.

Este hospital, adiantou, faz por vezes oito a 10 e até mesmo 14 partos por dia com situações de gravidezes não seguidas.

"Há um grande mal-estar e a minha preocupação aqui é perceber que o serviço esta sobre grande pressão havendo o risco de saírem pessoas. Há um ano tinham 12 pessoas e já sairão cinco e a continuar esta forma de trabalhar provavelmente rapidamente outros sairão", alertou.

Paulo Simões reuniu também com a administração da Unidade Local de Saúde do Arco Ribeirinho (ULSAR), que integra o hospital Barreiro/Montijo, no distrito de Setúbal.

A administração da ULSAR, referiu o presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos, assume que há dificuldades mas garantiu que está a lutar pela maternidade no Barreiro, fazendo todo o possível para manter o serviço a funcionar.

"O facto é que, a manter o serviço a funcionar nestas circunstâncias, a segurança para os doentes não é totalmente garantida", frisou.