Operação policial no bairro do Cerco do Porto. Há três detidos

Uma operação policial no bairro do Cerco, no Porto, na madrugada desta quarta-feira, resultou em três detidos por suspeita de tráfico de droga, resistência e coação sobre agente de autoridade e ainda posse de arma proibida, anunciou a PSP.

Em comunicado, aquela força policial refere que a operação teve como objetivo a prevenção e combate à criminalidade, nomeadamente o consumo e tráfico de estupefacientes, e que contemplou a realização de cinco buscas domiciliárias e de três não domiciliárias naquele bairro.

Segundo a PSP, os detidos têm idades entre os 25 e os 50 anos.

Daquela operação resultou ainda a apreensão de 324 doses individuais de haxixe, 221 de cocaína, 6.493 euros em numerário, três armas de fogo, 24 munições, uma balança digital, uma máquina de contar dinheiro e material diverso utilizado na venda direta de estupefacientes.

Os detidos vão ser presentes junto das autoridades judiciárias.