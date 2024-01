Mulher assassinada por homem em casa na Figueira da Foz

Uma mulher foi assassinada por um homem no concelho da Figueira da Foz, na madrugada desta quarta-feira, disse à agência Lusa uma fonte da GNR de Coimbra.

O presumível autor do crime, um homem que vivia com a vítima na localidade do Paião, foi detido, adiantaram fontes da GNR e da Polícia Judiciária.

O alerta para o homicídio foi dado cerca das 4h20, tendo uma patrulha da GNR acorrido ao local e verificado que "a vítima estava morta", de acordo com um oficial desta força de segurança.

A investigação passou para a alçada da PJ de Coimbra, que confirmou à Lusa a prática do crime "em contexto doméstico".

"Confirmamos que estamos a fazer diligências [de investigação] e que o homem foi detido em flagrante delito", disse, sem adiantar mais detalhes.