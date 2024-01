Leiria, Lisboa e Setúbal sob aviso laranja devido à agitação marítima

Os distritos de Leiria, Lisboa e Setúbal estão esta quarta-feira sob aviso laranja, devido à previsão de agitação marítima. Os restantes distritos do continente mantêm-se sob aviso amarelo, por causa da precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada e rajadas fortes de vento.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso laranja, vai estar em vigor em entre as 9h00 e as 15h00 por se preverem “ondas de sudoeste com 5 a 5,5 metros, com altura máxima até 10 metros”.

Para esta quarta-feira, o IPMA prevê céu muito nublado, com abertas a partir da manhã no litoral Centro, aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada até ao fim da tarde, podendo persistir nas regiões montanhosas da região Norte até ao fim do dia.

O IPMA aponta ainda para a possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela a partir da tarde e pequena descida da temperatura.

Para além da chuva e da trovoada, a depressão irá provocar também a intensificação do vento, com rajadas até 80 km/h, em especial no litoral e até ao fim da tarde, sendo forte nas terras altas, com rajadas até 95 km/h até ao fim da tarde.