Lar de idosos em Abrantes encerrado por "falta de condições"

Um lar foi encerrado em Abrantes, no distrito de Santarém, por falta de condições de salubridade, higiene, segurança, conforto e funcionamento, tendo 14 idosos sido retirados por familiares ou recolocados em outras instituições, indicou esta quarta-feira a PSP.

O Comando Distrital da PSP de Santarém refere, em comunicado, que a ação, desenvolvida através da esquadra de Abrantes da divisão policial de Tomar e em conjunto com a Segurança Social, Autoridade Tributária de Santarém e Autoridade para as Condições do Trabalho, decorreu na terça-feira, no âmbito de uma "fiscalização conjunta dirigida a uma casa de acolhimento/lar de idosos" em Abrantes.

"Como resultado da ação", que decorreu numa moradia em Alferrarede Velha, Abrantes, "resultou o encerramento cautelar daquele local por inexistência de condições de salubridade, higiene, segurança, conforto e funcionamento", indica a PSP na nota.

Ainda segundo as autoridades, do lar "foram retirados 14 idosos, tanto por familiares, como recolocados junto de outras instituições".

A PSP indica ainda que foram levantados cinco autos de contraordenação por infrações diversas.