Detido suspeito de assalto a banco em Câmara de Lobos

Um homem de 42 anos suspeito de ter assaltado uma agência bancária na cidade de Câmara de Lobos, na Madeira, foi detido depois de ter sido referenciada a viatura que utilizou, informou esta quarta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

O crime de roubo agravado aconteceu pelas 8h30 na passada sexta-feira, quando um homem de rosto coberto com uma máscara entrou numa agência da Caixa Geral de Depósitos (CGD), no centro da cidade de Câmara de Lobos, concelho contíguo a oeste do Funchal, empunhando uma suposta arma de fogo.

Segundo as informações recolhidas pelas autoridades policiais, o assaltante ameaçou funcionários e utentes e depois fugiu com uma avultada quantia de dinheiro, superior a 200 mil euros.

"Na sequência da investigação desenvolvida, foi possível referenciar uma viatura, [que se suspeita] ter sido usada no assalto", lê-se no comunicado da PJ.

A polícia indica que o carro foi encontrado estacionado junto à residência do suspeito, com a colaboração da Polícia de Segurança Pública (PSP) da localidade.

"Na madrugada de hoje, o suspeito foi intercetado, por inspetores da Polícia Judiciária", que apreenderam "grande parte do dinheiro roubado, bem como alguns objetos relevantes para efeitos de prova", adianta.

O detido vai ser presente às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório e eventual aplicação de medidas de coação.