Três distritos do continente sob aviso laranja na quarta-feira devido a agitação marítima

Três distritos do continente vão estar na quarta-feira sob aviso laranja devido a agitação marítima, disse o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso laranja, que vai estar em vigor em Setúbal, Lisboa e Leiria entre as 09h00 e as 15h00 de quarta-feira, deve-se a "ondas de sudoeste com 5 a 5,5 metros, com altura máxima até 10 metros", referiu o IPMA, em comunicado.

A costa sul e as regiões montanhosas da Madeira estão sob aviso laranja para precipitação (entre a 01h04 e as 15h00 desta terça-feira) e para vento (das 06h00 às 12h00 desta terça-feira), acrescentou.

A costa sul da Madeira encontra-se ainda sob aviso laranja para agitação marítima entre as 09h00 e as 15h00 desta terça-feira.

O aviso laranja é o segundo mais grave da escala e é emitido em "situação meteorológica de risco moderado a elevado", de acordo com o IPMA.