Todos os distritos do continente sob aviso amarelo por causa da chuva forte e trovoada

Todos os distritos de Portugal continental estão esta terça-feira sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada, devido aos efeitos da depressão ‘Irene’, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

As previsões apontam para céu vai geralmente muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros, sendo menos prováveis nas regiões Centro e Sul durante a manhã, aumentando de intensidade e frequência a partir da tarde, sendo por vezes fortes e acompanhados de trovoada a partir do final da tarde.

Segundo o IPMA, o vento deverá ser fraco a moderado do quadrante sul, tornando-se gradualmente moderado a forte, com rajadas até 75 km/h, em especial no litoral, e forte a muito forte (40 a 60 km/h) nas terras altas, com rajadas até 95 km/h.

Há ainda indicações de neblina ou nevoeiro temporário e pequena descida da temperatura.

Prevê-se também um aumento da agitação marítima nos dias 17 e 18 com ondas de sudoeste com 4 a 5 metros em toda a costa, podendo ser temporariamente até 5,5 metros entre o Cabo Carvoeiro e Sines durante a manhã do dia 17.

Por isso, três distritos do continente vão estar na quarta-feira sob aviso laranja devido a agitação marítima.

O aviso laranja, que vai estar em vigor em Setúbal, Lisboa e Leiria entre as 9h00 e as 15h00 de quarta-feira, deve-se a “ondas de sudoeste com 5 a 5,5 metros, com altura máxima até 10 metros”, indicou o IPMA, em comunicado.