Socorridas 13 pessoas ao largo da praia do Rosário na Moita

O porta-voz da Autoridade Marítima Nacional, Comandante José Sousa Luís, confirma à Renascença que 13 pessoas foram socorridas, esta terça-feira, depois de terem sido apanhadas pela maré e pelas condições meteorológicas adversas enquanto apanhavam amêijoa na zona da Moita, no distrito de Setúbal.

A embarcação encontrava-se em dificuldades, ao largo da praia do Rosário, no concelho da Moita.

“O alerta foi dado por um popular, pelas 16h20, tendo sido ativadas para o local duas embarcações da Capitania do Porto e Comando-local da Polícia Marítima de Lisboa”, adianta o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional.

Os elementos da Autoridade Marítima Nacional auxiliaram a embarcação e as 13 pessoas desembarcaram em segurança junto ao Lavradio, no concelho do Barreiro, tendo a Polícia Marítima elaborado um auto de notícia.

Como medida cautelar, foram apreendidos os 100kg de amêijoa japónica que se encontrava a bordo, que, por ainda se encontrar viva, foi devolvida ao seu habitat natural, acrescenta a o Comandante José Sousa Luís.