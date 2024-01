PJ e MP fazem buscas no INEM

Polícia Judiciária (PJ) e Ministério Público (MP) realizam, na manhã desta terça-feira, buscas em várias instalações relacionadas com o INEM, no Grande Porto e também em Lisboa.

Fonte do gabinete de comunicção do INEM confirmou à Renascença que decorrem "buscas em Lisboa e no Porto", estando o INEM "a prestar toda a colaboração".

"Em causa está a contratação de recursos humanos", adiantou a fonte



Segundo a estação de televisão CNN Portugal, há vários visados, no Porto e na zona da Maia, por indícios de crimes como falsificação de documentos ou prevaricação, nomeadamente na contratação de meios para o socorro médico.



A CNN diz ainda que não estão, para já, previstas detenções nas dezenas de buscas em curso.

[notícia atualizada às 11h05]