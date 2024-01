Pico das doenças respiratórias pode ter sido atingido, diz DGS

Sobre o alargamento da vacinação contra a gripe para menores de 50 anos, a diretora-geral da Saúde voltou a admitir essa possibilidade. Rita Sá Machado não se comprometeu com datas, disse apenas que vai baixar a idade elegível para a vacina da gripe desde que haja disponibilidade de vacinas.

“Aquilo que conseguimos ver pelos indicadores – e, se calhar, até no próximo relatório de saúde sazonal, que sairá na próxima sexta-feira – é que parece que já temos alguma tendência decrescente. Diria que a pior parte poderá ter já passado, mas como vos digo não é uma ciência exata: é apenas aquilo que os indicadores nos dizem neste momento”, explicou.

Após vacinar-se esta tarde contra a covid-19 numa farmácia em Lisboa, Rita Sá Machado disse que o pior até já pode ter passado, mas sublinhou que as conclusões dos indicadores ainda não são definitivas.

“O importante é protegermos a nossa população elegível, que continua a ser os 60 ou mais anos. Face à nossa disponibilidade de vacinas, conseguimos alargar a vacina para a gripe aos 50-59 anos. Se mantivermos esta disponibilidade, vamos equacionar uma provável alargamento, sem descuidar as nossas prioridades vacinais”, adiantou.

Quanto a um possível regresso do uso obrigatório de máscara nos hospitais, Rita Sá Machado clarificou que os “serviços de saúde têm autonomia para avaliar e aplicar essa medida” e relembrou que a DGS já emitiu recomendações “para que as pessoas com sintomatologia e os profissionais que estão a avaliar estes doentes na primeira linha usem máscara”. Ainda sobre prevenção, a diretora-geral da Saúde voltou a apelar à população para se vacinar "e aproveitar a oportunidade de ter esta proteção de forma gratuita".

Na última segunda-feira, entrou em vigor o alargamento da vacinação sazonal. No caso da vacina da gripe, a idade elegível desceu dos 60 ou mais anos para os maiores de 50. Quanto à COVID-19, os maiores de 18 anos passaram a poder tomar a vacina nas farmácias ou nos cuidados de saúde primários.