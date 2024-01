Músicos e artistas do Stop reclamam acesso permanente ao centro comercial

A coincidir com a reunião anual da assembleia de condomínio, músicos e artistas do centro comercial Stop, no Porto, agendaram para esta terça-feira uma manifestação junto dos proprietários.

Em declarações à Renascença, Mafalda Ribeiro, uma das mentoras da iniciativa, diz que um dos objetivos é conseguir a participação da comunidade de músicos e artistas na administração do edifício, mas há outras preocupações relacionadas com os horários de funcionamento.

Mafalda Ribeiro diz que o fecho de portas às 23h00 não é aceitável para quem usa aquele espaço como local de trabalho.

“É preciso garantir que o acesso aos músicos não fica condicionado porque os músicos não são utentes normais de um espaço comercial normal. Eles são lojistas de um espaço de trabalho. é essencial que eles possam aceder e permanecer lá a qualquer hora”, sustenta.

Mafalda Ribeiro questiona ainda a forma como estão a ser implementadas as medidas de segurança para a prevenção de incêndios.