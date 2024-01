Músicos e artistas do centro comercial Stop manifestam-se esta terça-feira

Os músicos e artistas do centro comercial Stop, no Porto, manifestam-se, esta terça-feira, junto dos proprietários das várias lojas daquele espaço, durante a assembleia de condomínio, que vai deliberar sobre uma nova administração.

Numa publicação na rede social Instagram, os músicos indicam que a manifestação de interesse irá decorrer pelas 14h00 no auditório do centro comercial Stop.

Em causa está a "falta de comunicação e transparência", o funcionamento do centro comercial após as 23h00 e a participação da comunidade de músicos e artistas na administração do edifício.

A manifestação irá coincidir com a reunião anual da assembleia de condomínio do centro comercial Stop.