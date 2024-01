Movimento no Aeroporto da Madeira regressa à normalidade

O movimento de aterragens e descolagens no Aeroporto Internacional da Madeira-Cristiano Ronaldo está a decorrer com normalidade, depois de ter estado condicionado durante a manhã devido ao mau tempo que se regista na região.

De acordo com a página oficial da Aeroportos de Portugal (ANA) sobre a situação na infraestrutura aeroportuária da Madeira, a TAP cancelou três voos programados entre as 8h00 e as 10h10, provenientes de Lisboa e Porto, o mesmo acontecendo com a Binter, que não realizou a ligação Porto Santo/Funchal.

A Ryanair não realizou o voo com origem no Porto com chegada ao Funchal prevista para as 11h40.

A costa sul e as regiões montanhosas da Madeira estiveram sob aviso laranja - o segundo mais grave de uma escala de quatro - pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), devido à previsão de forte precipitação, que passou a amarelo ao início da tarde desta terça-feira. Este aviso é extensível à ilha do Porto Santo, para vento forte e agitação marítima, e está em vigor até às 12:00 de quarta-feira.

A operação no aeroporto da Madeira tem vindo a decorrer desde as 13h00 com alguns atrasos em relação ao programado, mas até às 17h00 já aterraram sete aviões oriundos de diversas cidades europeias.

Quanto a partidas, descolaram desde as 14h00 oito aviões, tendo o movimento normalizado devido à melhoria do tempo no arquipélago.