Marcelo lamenta morte de refém do Hamas com nacionalidade portuguesa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou, esta terça-feira, a morte do refém do movimento islamita Hamas com nacionalidade portuguesa, após ter sido confirmada pelas autoridades israelitas.

A confirmação do óbito de Yossi Sharabi, de 53 anos, foi adiantada pelo embaixador de Israel em Portugal, Dor Shapira.

"Confirmado que um refém com a nacionalidade portuguesa retido em Gaza terá sido vítima da situação militar naquele território, o Presidente da República apresenta as suas condolências aos familiares e amigos e lamenta as circunstâncias que determinaram a sua morte", lê-se numa mensagem de pesar publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet.