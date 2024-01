UNIR continua a ser alvo de queixas dos passageiros

Um mês e meio depois da instalação da nova rede de transportes da Área Metropolitana do Porto (AMP), a UNIR, os utentes continuam a queixar-se dos problemas que persistem e que continuam a causar todos os dias muitos constrangimentos a quem precisa deste meio para se deslocar.

“Estou aqui com o frio que está e tenho que esperar que venha um autocarro para me levar para casa, porque não tenho outro meio de transporte.”, afirma irritada, uma passageira que espera há já algum tempo pelo autocarro certo.

Falta de informação e longos períodos de espera são as principais queixas dos utilizadores da linha, juntando-se a má organização e a falta de condições. Os passageiros afirmam que “desde que entrou essa nova organização, que tem sido um caos.”

A agravar ainda mais o problema está a substituição de grande parte dos motoristas que faz com que não conheçam os trajetos e andem até “a fazer as carreiras com GPS”.

“A gente pergunta uma coisa e outra, eles não conhecem”, afirma Manuela Macedo, enquanto aguarda pela sua linha.