Trabalhadores da EDP em greve no dia 24 por aumentos salariais

Os trabalhadores da EDP vão estar em greve no dia 24 de janeiro, convocada pela Fiequimetal, por aumentos salariais, estando também prevista uma concentração nacional junto à sede da empresa, em Lisboa, foi nesta segunda-feira anunciado.

"Em unidade e como reflexo do descontentamento crescente dos trabalhadores, está marcada para 24 de janeiro uma concentração nacional, em Lisboa (junto da sede da EDP, na Avenida 24 de Julho), e uma greve de 24 horas, em todas as empresas do grupo, pela correção de injustiças e pela valorização da experiência profissional", anunciou a Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgicas, Químicas, Elétricas, Farmacêutica, Celulose, Papel, Gráfica, Imprensa, Energia e Minas - CGTP-IN (Fiequimetal), em comunicado.

EDP distribuiu lucros pelos acionistas, excluindo trabalhadores

Os trabalhadores exigem subidas nas bases remuneratórias e generalização da remuneração por antiguidade, as chamadas diuturnidades, e destacam os lucros de 956 milhões de euros registados pela empresa nos primeiros nove meses de 2023 (mais 83% do que no mesmo período de 2022).

"Em 2021 e 2022, os lucros superaram 1.100 milhões de euros, por ano, e os acionistas decidiram arrecadar para si próprios, em dividendos, mais de 1.500 milhões de euros. Para este ano preparam-se para mais um belo repasto, neste caso de 795 milhões de euros. E os trabalhadores, dos mais jovens aos mais velhos, como ficam no meio de tudo isto?", refere a mesma nota.

A federação sindical realçou que o descontentamento dos trabalhadores, que se sentem desvalorizados, tem sido notório "na boa adesão à greve às horas extraordinárias", desde 1 de dezembro, que tem tido "impactos concretos na reposição de avarias e em trabalhos programados".