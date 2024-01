Governo diz que desde 2015 as forças de segurança já foram aumentadas em 32,6%

O Ministério da Administração Interna informou, esta segunda-feira, que o orçamento das remunerações nas forças de segurança aumentou 32,6% desde 2015, ano em que o PS chegou ao Governo.

Num esclarecimento enviado às redações esta noite, quando, desde há uma semana decorrem diversos protestos de elementos da PSP e da GNR por melhores salários, a tutela indica que "o orçamento para remunerações nas Forças de Segurança aumentou 32,6% - mais 426 milhões de euros (MEuro) - entre 2015 e 2024".

Segundo a mesma nota, no ano passado, "houve um aumento de 2 níveis remuneratórios para o 1.º escalão dos profissionais da Guarda Nacional Republicana (GNR) e da Polícia de Segurança Pública (PSP) - em vez de apenas 1, como para os restantes funcionários da Administração Pública".

Esse aumento implicou, segundo o Governo, "o correspondente acréscimo na componente variável do suplemento de risco, que é de 20% do salário base. Quanto à componente fixa do suplemento de risco, em 2021 procedeu-se ao aumento de 31Euro para 100Euro, correspondendo a um investimento anual permanente superior a 50MEuro".