GNR disponível para aumentos salariais por via de isenções fiscais

Os sindicatos da GNR estão disponíveis para aumentos salariais por via de isenções fiscais. A revelação foi feita esta segunda-feira após uma reunião entre as associações sindicais da GNR e o comandante-geral.

À saída do encontro, César Nogueira, da Associação dos Profissionais da Guarda disse que todas as possibilidades estão em cima da mesa, desde que o valor final do suplemento de missão seja igual ao da Polícia Judiciária.

Na reunião, foi ainda discutida a carta enviada aos oficiais da GNR pelo comandante geral e onde se lia que havia formas e sítios próprios para protestar. Os sindicatos saíram esclarecidos: o comandante-geral não quis limitar os direitos dos militares e está solidário com a luta.