Faltam professores e assistentes operacionais para a educação especial

Não há recursos. Faltam professores para a educação especial e o número de assistentes operacionais é também insuficiente.

O retrato é feito por mais de 80% dos diretores dos agrupamentos e escolas, num inquérito que a Fenprof divulga esta segunda-feira.

Para além da escassez de profissionais, as conclusões apontam para o desrespeito pelos limites legais quanto ao número de alunos por turma e falta de formação do pessoal auxiliar.

Já os encarregados de educação alertam para sérios prejuízos na evolução dos alunos com necessidades especiais.

É o caso de Dídia Lourenço. A presidente da Associação Bengala Mágica tem um filho invisual de oito anos e fala em sérios prejuízos.

“Está a regredir muito na escola e eu acho que, neste momento, a falta de apoio está a fazer com que ele desmotive e isso deixa-o muito frustrado, muito inseguro. Por vezes chora; cada vez que que vai escrever algumas palavras e dá erros, chora”, conta à Renascença.

Dídia Lourenço está preocupada e dá exemplos do que está a correr mal com o filho.

“Como não tem acesso aos conteúdos em braille, ele está a ter pouco contato com a escrita. E, portanto, a palavra escrita está a deixar de fazer sentido para ele. Para não falar na matemática, porque nesta nestas férias trouxe trabalhos para fazer em casa, contas de somar e de subtrair, e ele tem que fazer tudo mentalmente, porque não é possível sem ajuda de alguém que saiba transferir para o papel, aquela informação, as contas”, exemplifica.

Sara Pólvora tem um filho de seis anos com autismo que frequenta uma escola de ensino estruturado, ou seja, com respostas especificas para a inclusão, mas não é isso que está a acontecer.

Esta mãe diz à Renascença que recebeu “um e-mail a dizer que todas as crianças do primeiro ano iam a uma visita de estudo e que o Afonso, bem como todas as crianças especiais, não iam, porque não havia recursos humanos”.

“Isso é uma situação muito grave, é uma situação de exclusão”, lamenta.

Segundo Sara Pólvora, a entrada de Afonso na escola não está a correr como esperado. Faltam duas professoras de educação especial, o que pode pôr em causa o que pais já fizeram.

“Nós fizemos um investimento de dois anos de terapia. Uma terapeuta só para o Afonso, eram 1.140 euros por mês e o Afonso desenvolveu imenso. Entretanto, o hospital, o centro de desenvolvimento, disse que ele devia ir novamente para a escola e ser integrado. E a verdade é que, depois, a escola não tinha os recursos, sentimos que não evoluiu”, declara.

No entender desta mãe as duas professoras que faltam na escola podiam fazer a diferença na educação do filho.