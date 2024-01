Comandante-geral da GNR recebe associações profissionais da força de segurança

O comandante-geral da Guarda Nacional Republicana, Rui Ribeiro Veloso, recebe esta segunda-feira à tarde as associações profissionais da força de segurança, em pleno momento de contestação de polícias e guardas por melhores condições salariais e de trabalho e o pagamento de um suplemento de missão igual à PJ.

A reunião foi convocada pelo comandante-geral na quinta-feira, dia em que o diretor nacional da PSP manifestou aos sindicatos que está solidário com os protestos dos polícias.

Também Ribeiro Veloso manifestou na quinta-feira apoio aos protestos dos elementos das forças de segurança, mas pediu aos militares da corporação para que "em nenhuma circunstância a liberdade e a segurança" dos cidadãos seja descurada.

Numa mensagem enviada ao dispositivo da GNR, Rui Ribeiro Veloso manifestou confiança na possibilidade de "encontrar uma solução justa e equilibrada que responda às legítimas expectativas dos militares da Guarda".

Os militares da GNR, juntamente com polícias da PSP, têm realizado protestos em várias cidades do país para exigir melhores condições salariais e de trabalho, numa iniciativa que começou com um agente da PSP em frente à Assembleia da Republica, em Lisboa, e está a mobilizar cada vez mais elementos da PSP, bem como da GNR e da guarda prisional.