Chuva forte põe onze distritos sob aviso amarelo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou onze distritos sob aviso amarelo, devido a períodos de chuva por vezes forte.

O aviso foi emitido para os distritos de Braga, Bragança, Aveiro, Viseu, Guarda e Coimbra até às 9h00 desta segunda-feira e até às 15h00 para os distritos de Castelo Branco, Santarém, Leiria, Lisboa e Portalegre.

As previsões apontam para céu muito nublado ou encoberto, períodos de chuva, por vezes forte, nas regiões Norte, Centro e Alto Alentejo, diminuindo gradualmente de intensidade e frequência, de Norte para Sul, a partir da manhã, e que será fraca e pouco frequente no interior do Baixo Alentejo e Algarve.

Segundo o IPMA há possibilidade de ocorrência de trovoadas ocasionais e pequena subida da temperatura mínima, em especial nas regiões Centro e Sul e pequena subida da temperatura máxima nas regiões do Norte e Centro.

Na terça e quarta-feira, uma nova depressão - a ´Irene´ - vai condicionar o estado do tempo em Portugal continental e na Região Autónoma da Madeira, com ventos fortes, chuvas intensas e agitação marítima.

Em comunicado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) diz que a depressão, apesar de não afetar diretamente Portugal continental e o arquipélago da Madeira, “um sistema frontal associado à mesma irá condicionar o estado do tempo nestes territórios”.

Assim, a partir do final da tarde de terça-feira prevê que “a precipitação será persistente, podendo ser por vezes forte e acompanhada de trovoada até ao final do dia 17, em Portugal continental, em especial nas regiões Norte e Centro”.

O IPMA emitiu “avisos de precipitação, rajada máxima e agitação marítima, de nível Amarelo”.