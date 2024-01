Autoridade Marítima e Marinha alertam para agravamento das condições do mar

A Autoridade Marítima Nacional e a Marinha alertaram, esta segunda-feira, a população para o agravamento das condições do mar a partir de terça-feira para as costas ocidental e sul de Portugal continental, com ondas entre cinco e nove metros.

O alerta sobre a situação do mar entre as 00h00 de terça-feira e as 12h00 de quinta, com base em previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), aponta para uma agitação marítima caracterizada por ondulação de sudoeste, com uma altura que poderá atingir os cinco metros e uma altura máxima de nove metros, com um período médio entre os nove e os 12 segundos.

O vento poderá registar uma intensidade média até a 75 quilómetros por hora e rajadas até 135 quilómetros por hora, provenientes também do quadrante sudoeste.

"Assim, a Marinha e a Autoridade Marítima Nacional recomendam a toda a comunidade marítima e à população em geral um estado de vigilância permanente no mar e nas zonas costeiras, e alertam que os cuidados devem ser redobrados, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras", lê-se numa nota.

Face a estas condições, as autoridades recomendam o reforço da amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas, evitar passeios junto ao mar, sobretudo nos molhes de proteção dos portos, bem como passeios junto à orla costeira, nas arribas e nas praias e à prática de atividades lúdicas nas zonas expostas à agitação marítima.

As autoridades "desaconselham vivamente" a pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba nas frentes costeiras atingidas pela rebentação, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras.

Segundo o IPMA, a depressão "Irenete" vai condicionar o estado do tempo em Portugal continental e na Região Autónoma da Madeira, com ventos fortes, chuvas intensas e agitação marítima até quinta-feira.

O IPMA emitiu aviso amarelo para todos os distritos do continente entre as 18h00 de terça-feira e as 18h00 de quarta-feira por causa da previsão de chuva persistente e por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, além do vento forte.

O IPMA colocou ainda os distritos de Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria e Beja sob aviso amarelo entre as 00h00 e as 18h00 de quarta-feira devido à agitação marítima, prevendo-se ondas de sudoeste com quatro a cinco metros.