Alargamento da vacinação da gripe e Covid-19 aumenta procura nas farmácias

O alargamento da vacinação para a gripe e Covid-19 começou esta segunda-feira e nas farmácias já se nota uma maior procura. A garantia foi deixada à Renascença por Ema Paulino, presidente da Associação Nacional de Farmácias.

“No sábado, já notámos nas farmácias um aumento, tanto da procura por informação como também, dos agendamentos para esta semana. O reporte que temos de hoje de manhã é, precisamente, uma afluência superior às farmácias, de pessoas para obterem informações acerca do processo, para perguntarem se é necessário proceder ao agendamento e, como a grande maioria das farmácias está em regime de casa aberta, tem recebido essas pessoas e aproveita, desde logo, para as vacinar”, disse Ema Paulino.

Desde hoje quem tem mais de 50 anos já pode receber a vacina da gripe gratuitamente, no caso da Covid, o reforço foi alargado aos maiores de 18 anos. A procura, por informações ou agendamentos, começou de imediato.

Em particular, destaca a responsável da Associação Nacional de Farmácias, tem havido uma maior procura por vacinas para a gripe.

“A procura tem sido maior pela vacina para a gripe, até por causa da das notícias relacionadas com as complicações que têm surgido aquando das infeções, particularmente, naquela faixa etária que agora passou a ser elegível para vacina. Mas também temos pessoas à procura da vacina Covid e, até pessoas mais jovens, que procuram fazer o reforço porque não tiveram a doença recentemente e, portanto, temos observado um aumento em ambas as vacinas”, contou.

Devido ao aumento da procura, algumas farmácias já começaram a pedir mais vacinas. Algumas tinham as reservas no fim ou muito próximo disso porque geriam os stocks de acordo com o publico elegível.

“Hoje já temos reportes de farmácias, que logo no sábado [quando a informação começou a circular] começaram a solicitar vacinas adicionais. Estas vacinas são entregues pelos distribuidores regulares, mas vêm de um armazém central onde a vacina para a Covid tem de ser descongelada antes de ser disponibilizada, e, por isso, pode levar até 48 horas para as novas encomendas chegarem às farmácias”, disse ainda.