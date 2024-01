Sismo de 4.5 na escala de Richter provoca "pequena derrocada" e corta estrada nos Açores

Um sismo de magnitude 4.5 na escala de Richter foi registado este domingo de manhã na ilha Terceira, nos Açores. O abalo também foi sentido na ilha de São Jorge.

O tremor de terra aconteceu às 07hh19 locais (08h19 em Lisboa), com epicentro próximo de Serreta, ilha Terceira, avança o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



O sismo provocou uma derrocada e cortou uma estrada, adianta à Renascença fonte dos Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo.

"Não há danos humanos, quanto a danos materiais, houve uma pequena derrocada numa estrada que neste momento está fechada ao trânsito. É uma estrada junto ao mar, na zona noroeste da ilha, que liga a freguesia da Serreta à freguesia de Raminho, na encosta da Serra de Santa Bárbara", indica a mesma fonte.

"Fizemos uma vistoria em todas as artérias do concelho de Angra. As equipas estão no terreno", acrescenta.

O abalo na ilha Terceira "foi sentido com intensidade máxima V (escala de Mercalli modificada) nas freguesias de Altares, Cinco Ribeiras, Doze Ribeiras, Raminho, Santa Bárbara e Quatro Ribeiras (Terceira)".



[notícia atualizada às 11h21]