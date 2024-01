Ministro diz não existir suspeita de contágio do caso de sarampo

A Renascença avançou no sábado que um bebé, que tinha viajado de Inglaterra, foi diagnosticado com sarampo e que as autoridades de saúde admitiam a possibilidade de ocorrência de mais casos.

O ministro da Saúde afirmou este domingo que não existe nenhuma suspeita de contágio do caso importado de sarampo na região de Lisboa e que a Direção-Geral de Saúde está a identificar as pessoas que tiveram contacto com a criança.

Manuel Pizarro destacou que a vacinação "tem de ser encarada como um direito", mas que não pode existir "nenhuma hesitação na confiança da vacina".

"Temos de persistir no trabalho que estamos a fazer, que é de literacia das pessoas em relação à importância da vacinação", acrescentou.

Após a notificação do caso, em 10 de janeiro, e a sua confirmação laboratorial pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), "a DGS e a rede de Autoridades de Saúde, em colaboração com o INSA e com os profissionais de Saúde, estão a acompanhar a evolução da situação de acordo com o previsto no Programa Nacional da Eliminação do Sarampo", lê-se no comunicado.

"Este caso de sarampo importado reforça a importância de mantermos uma cobertura vacinal populacional elevada, pelo que a DGS reforça o apelo para a importância da vacinação, de acordo com o Programa Nacional de Vacinação", que prevê duas doses para crianças e adultos nascidos após 1970.

O vírus do sarampo é transmitido por contacto direto, através de gotículas infecciosas ou por propagação no ar, quando a pessoa infetada tosse ou espirra, e os doentes são considerados contagiosos desde quatro dias antes até quatro dias depois do aparecimento da erupção cutânea.

Os sintomas da doença aparecem geralmente entre 10 a 12 dias depois de a pessoa ser infetada e começam habitualmente com febre, erupção cutânea (que avança da cabeça para o tronco e para as extremidades inferiores), tosse, conjuntivite e corrimento nasal.

"Se esteve em contacto com um caso suspeito de sarampo e tem dúvidas [ou] se tem sintomas sugestivos de sarampo, evite o contacto com outros e ligue para a linha SNS 24", exortou ainda a Direção-Geral de Saúde.